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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتراجع عالميا مع انحسار مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب الأربعاء 24 ابريل مع انحسار المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مهمة قد تلقي مزيداً من الضوء على توقيت خفض أسعار الفائدة.
             

أسعار الذهب

 

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2320.19 دولار للأونصة بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ الخامس من أبريل نيسان في الجلسة السابقة.
             
وارتفعت أسعار الذهب بنحو 400 دولار من مارس آذار إلى أبريل نيسان ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2431.29 دولار في 12 أبريل.

كما انخفضت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2333.80 دولار للأونصة.

 


             

التوترات الجيوسياسية وبيانات أميركية

 

وتراجعت المخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد أن قالت إيران إنها لا تخطط للانتقام في أعقاب هجوم إسرائيلي بطائرات مسيرة على ما يبدو.
             
وألمحت التصريحات الأخيرة لمسؤولي الفدرالي الأميركي إلى عدم وجود حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة.
             
ويتوقع المتعاملون حاليا أن يكون التخفيض الأول لسعر الفائدة الأميركية في سبتمبر أيلول على الأرجح.
             

وتترقب الأسواق بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي لشهر مارس آذار، وهي مقياس التضخم المفضل لدى الفدرالي الأميركي، هذا الأسبوع للتأكد من مسار السياسة النقدية.

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