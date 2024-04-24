رئيس جامعة بنها يناقش خطة العمل المستقبلية لمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا"

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، الدكتور صلاح محسن مدير مركز إبداع مصر الرقمية " كريتيفا " ، والمهندسة نرمين ممدوح مدير العلاقات الأكاديمية بالمركز لبحث خطة العمل المستقبلية للمركز خلال فترة الإجازة الصيفية والمبادرات التي سيتم إطلاقها .



واستعرض الدكتور ناصر الجيزاوي خلال اللقاء عدد من النماذج التي تخرجت من البرامج التدريبية للمركز ومشاريع العمل الحر في المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات على المنصات العالمية ومشاريعهم المستقبلية كرواد أعمال .



يذكر أن مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" يستهدف تنمية مهارات الشباب من طلبة وخريجى الجامعة ومحافظة القليوبية، وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلى والعالمى فى تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال.