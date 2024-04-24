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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها يناقش خطة العمل المستقبلية لمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ،  الدكتور صلاح محسن مدير مركز إبداع مصر الرقمية " كريتيفا " ، والمهندسة نرمين ممدوح مدير العلاقات الأكاديمية بالمركز لبحث خطة العمل المستقبلية للمركز خلال فترة الإجازة الصيفية والمبادرات التي سيتم إطلاقها .


واستعرض الدكتور ناصر الجيزاوي خلال اللقاء عدد من النماذج التي تخرجت من البرامج التدريبية للمركز ومشاريع العمل الحر في المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات على المنصات العالمية ومشاريعهم المستقبلية كرواد أعمال .


يذكر أن مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" يستهدف تنمية مهارات الشباب من طلبة وخريجى الجامعة ومحافظة القليوبية، وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلى والعالمى فى تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال.

بنها ابداع مصر الرقمية البرامج التدريبية الإجازة الصيفية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها

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