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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طيران الاحتلال يشن غارة على المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة

صدى البلد

أفادت قناة ميادين الفلسطينية ، اليوم الأربعاء، بشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم ، شابا وطفلا من القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة وداهمت حي "راس شحادة"، واعتقلت شابا لم تعرف هويته بعد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الطفل نور كنعان الخطيب من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

واقتحم مئات المستطونين، الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال على المواطنين في تلك المناطق.

وقال مراسلنا، إن مئات المستعمرين اقتحمت بحماية من جيش الاحتلال، الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل، حيث نظم المستعمرون عددا من المسيرات الاستفزازية انطلقت من المستعمرات والبؤر الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في مدينة الخليل وخارجها، باتجاه الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة من الخليل، وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال على المواطنين لتأمين اقتحامات المستعمرين.

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