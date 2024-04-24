«التقيل تقيل»| أحمد زعيم يتعاون مع راغب علامة.. ويعلن عن مفاجآت للصيف

أعرب المطرب والملحن أحمد زعيم، عن سعادته بتعاونه الجديد مع السوبر ستار راغب علامة، من خلال الأغنية الجديدة "التقيل تقيل"، والمتوقع طرحها خلال الأيّام القليلة المقبلة على “يوتيوب”، وجميع المنصّات الإلكترونيّة

اغنية "التقيل تقيل" كلمات أحمد راؤول وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى أحمد عادل وميكس وماستر أمير محروس، وهي باللهجة المصرية تتغزل بالحبيب ورقي صفاته وأفعاله... وتعتبر هذه الأغنية ثانى تعاون بين زعيم وبين الفنان راغب علامة.

كان أول تعاون بينهما منذ اكثر من عام فى أغنية "تعاليلى" كلمات محمد عاطف وتوزيع توما، والمفاجأة الأخرى هي التعاون الثالث بينهما من خلال أغنية جديدة سيتم طرحها فى الصيف المقبل.

وصرح أحمد زعيم بقوله: إن شاء الله فى الصيف هيكون فيه تعاون آخر وعمل مفاجأة فى الكلمات والتوزيع بعتبرها من الأغاني او التجارب الجديدة عليا وعلى الفنان راغب علامه لأنه فنان ذكى وبيفكر دائما يقدم الجديد ليه ولجمهوره، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

وأضاف زعيم أنا كملحن وعلى المستوى الشخصي عاشق للفنان راغب علامه ولصوته ولفنه وتجمعنا صداقة.

يذكر أن الفنان أحمد زعيم كانت آخر ألحانه، منذ 3 أشهر، مع النجم وائل جسار فى أغنية "كل وعد" والتي حققت نجاحا كبيرا، وتصدرت التريند فترة طويلة، وهي من كلمات رفيق نجيب وتوزيع وسام عبد المنعم.

أما آخر أعماله الغنائية كانت أغنية "يا عراف" التى صدرت فى بداية عام 2023، العمل التريو الذي جمع بين أحمد زعيم وأحمد سعد ومروان نوردو، وكانت من ألحان أحمد زعيم، وكلمات محمد الفقى وتوزيع توما.