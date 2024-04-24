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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير معلومات: حظر تيك توك جزء من حرب التكنولوجيا بين الصين وأمريكا

تيك توك
تيك توك

قال الدكتور أشرف بني محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكي هي جزء من الحرب التكنولوجية بين البلدين.

وأضاف "محمد"، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن "تيك توك" تصر على جانب آخر بأن قواعد البيانات والخوادم الموجود بها المعلومات موجودة في الولايات المتحدة، لكن على الطرف الآخر وجود الشركة الأم في الصين لا يمنع وجود هذه المعلومات أيضا هناك.

وأوضح أن إسرائيل كانت تستخدم المعلومات الموجودة في تطبيق واتساب لاستهداف المقاومة، وبالتالي حرب التجسس القائمة مبنية على المعلومات، ولا يوجد جهاز عسكري أو استخباراتي في العالم إلا وله وحدات متخصصة بجمع البيانات سواء عبر هذه التطبيقات أو غيرها.

ولفت أنه مدام أي شخص مرتبط بشبكة إذن يمكن الوصول إلى معلوماته، سواء الشخصية أو المخزنة بالحوسبة السحابية ، هذه المعلومات مادامت موجودة والوصول إليها عن طريق الشبكة يمكن استغلالها.

تكنولوجيا المعلومات تطبيق تيك توك الولايات المتحدة الأمريكي الولايات المتحدة حرب التجسس

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