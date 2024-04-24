في عيد ميلادها.. صور أثارت ضجة لبدرية طلبة

يصادف اليوم ال ٢٤ من أبريل عيد ميلاد الفنانة بدرية طلبة، والتي أتمت عامها ال 53.

وتعد بدرية طلبة، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز، ومتابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار.

كما تفضل بدرية طلبة، اختيار الملابس الكاجوال التي تكشف جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد بدرية طلبة، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما تميل بدرية طلبة، إلى اختيار ألوان الشعر البنية التي تتناسب مع لون بشرتها وتكشف جمالها.

وإليكم صور بدرية طلبة