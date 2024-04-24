خيول مصرية أصيلة.. الرئيس السيسي يتفقد متحف الجواد العربي المصري

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، متحف الجواد العربي المصري المصغر بمدينة مصر للألعاب الأولمبية.

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي من عميد أركان حرب إيهاب إبراهيم رئيس فرع تدريب بإدارة المدرعات لمحتويات كافة أجنحة المتحف.

ويحتوي المتحف على شهادات نسب لعدد كبير من الخيول المصرية الأصيلة.

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر حفل افتتاح البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية.

وأنهى نادى الفروسية استعداداته لإقامة فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقام فعاليات البطولة بنادي القوات المسلحة للفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين من أبريل الجاري، وذلك بالتزامن مع احتفالات البلاد بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء.