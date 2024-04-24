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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية بالعاصمة الإدارية

البطولة العربية العسكرية
البطولة العربية العسكرية

حرصا من موقع “صدى البلد”، على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم بثا مباشرا، الرئيس السيسي يشهد انطلاق فعاليات  البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

انطلقت النسخة الأولى من البطولة العربية العسكرية للفروسية، لقفز الحواجز والتقاط الأوتاد، تحت رعاية الشركة المصرية للاتصالات.

وتقام فعاليات البطولة بنادي القوات المسلحة للفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين من أبريل الجاري، وذلك بالتزامن مع احتفالات البلاد بالذكرى الثانية. 

الرئيس السيسي لبطولة العربية العسكرية مدينة مصر الأوليمبية العاصمة الادارية

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