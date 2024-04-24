بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية بالعاصمة الإدارية

حرصا من موقع “صدى البلد”، على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم بثا مباشرا، الرئيس السيسي يشهد انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

انطلقت النسخة الأولى من البطولة العربية العسكرية للفروسية، لقفز الحواجز والتقاط الأوتاد، تحت رعاية الشركة المصرية للاتصالات.

وتقام فعاليات البطولة بنادي القوات المسلحة للفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين من أبريل الجاري، وذلك بالتزامن مع احتفالات البلاد بالذكرى الثانية.