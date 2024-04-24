الخارجية السعودية ترحب بنتائج التقرير الصادر عن أداء «الأونروا»

عبرت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بنتائج التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة بشأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة.

وأشارت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، إلى أن التقرير الصادر يؤكد الدور الرئيسي للوكالة في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني الشقيق.

وجددت وزارة الخارجية السعودية، في بيانها، تأكيد المملكة أهمية التزام الدول المانحة لوكالة "الأونروا"؛ لضمان استدامة وفعالية كل أشكال الدعم للاجئين من الشعب الفلسطيني بما يخفف من حجم المعاناة التي يعانيها، خاصةً في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.