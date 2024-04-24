حماس: لن يكون هناك أي اتفاق من دون وقف كامل لإطلاق النار



أكد نائب رئيس حركة المقاومة الفلسطينية حماس في قطاع غزة الدكتور خليل الحية أن الاحتلال فشل في إعادة أسراه، بل قتل العشرات منهم.

وقال الحية في تصريحات إعلامية له؛ " وقد أخرجنا بالمفاوضات عشرات المحتجزين من النساء والأطفال وبعض الأجانب الذين أسروا خطأ، خرجوا بسهولة ويسر من خلال الوساطة القطرية والمصرية بموافقتنا.

وتابع : أهل غزة يتألمون، نعم، لكنهم صامدون، وقاوموا مشروع التهجير، بل نشهد يوميا أناسا من العالقين، يرجعون إلى قطاع غزة رغم استمرار حرب الإبادة.

وأردف الحية : نريد إنهاء الحرب من الآن، وقدمنا كل المرونة اللازمة لذلك، لكن الاحتلال يرفض ذلك، ونؤكد بدون وقف كامل لإطلاق النار لن يكون هناك أي اتفاق.

واكمل : نتنياهو يخشى مما بعد الحرب من ملاحقات قضائية وسياسية، وبل ويسعى لإشعال المنطقة بنيران حرب إقليمية ليستمر في منصبه.

وختم نائب رئيس حركة حماس : يجب أن نستثمر نتائج طوفان الأقصى لنحصل على الأقل استقلالنا في دولة فلسطينية في الضفة وقطاع غزة.

