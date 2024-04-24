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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| ياسر إبراهيم: خبرات الأهلي تؤهلنا للفوز.. ونجتهد لإسعاد الجماهير

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم

أكد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن نتيجة مباراة الذهاب أمام مازيمبي خادعة، ولاعبو الأهلي لديهم من الخبرات ما يكفي لغلق صفحة مباراة الذهاب ونتيجتها.

وشدد ياسر إبراهيم على تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وأبعدته عن المشاركة مع الفريق؛  مشيرًا إلى أنه سواء دخل ضمن حسابات الجهاز الفني أو استمر في برنامجه التدريبي فإنه يتمنى التوفيق للفريق، وتحقيق الفوز في العودة والتأهل للمباراة النهائية.

ووجّه ياسر إبراهيم الشكر لجماهير الأهلي الداعمة للفريق دائمًا، مشيرًا إلى أن الجميع سوف يقدم كل ما لديه من أجل الفوز في مباراة العودة أمام مازيمبي لإسعاد الجماهير.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة.

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