خالد الغندور يطرح سؤالًا مثيرا للجمهور عن أخطاء الحكام

طرح خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق سؤالًا للجمهور عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب الغندور :"يا تري ما هو اكبر خطأ تحكيمي شاهدته طوال متابعتك لكرة القدم سواء محلي او افريقي او عالمي".

واستأنف فريق الزمالك تدريباته امس الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصفالنهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا.

كان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستادالقاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.