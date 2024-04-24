رسالة خطية من سلطان عمان إلى الرئيس التونسي.. تفاصيل

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار بمقر الوزارة، سفير سلطنة عُمان بتونس هلال بن عبد الله السناني.

ووفق البيان الصادر عن الخارجية التونسية؛ سلم السناني، الوزير التونسي رسالة خطيّة موجّهة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، من قبل سلطان عمان هيثم بن طارق.

فيما وجه السفير العماني دعوة الى وزير الخارجية التونسية لزيارة السلطنة.

وأكّد الوزير خلال اللقاء، عُمق ومتانة الروابط الأخوية والتاريخية بين تونس وسلطنة عُمان، وأهمية الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى العلاقات المتميزة التي تجمع قيادتي البلدين، بما يستجيب لتطلّعات الشعبين الشقيقين.

وتمّ خلال اللقاء، الإشادة بالحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات التونسية العُمانية خلال الفترة الأخيرة، والزخم الُمسجل في نسق تبادل الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين، ولاسيما على أثر الزيارة التي أداها وزير الشؤون الخارجية إلى سلطنة عُمان يومي 30 و31 يناير الماضي، بمناسبة انعقاد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة.