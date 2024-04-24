مهرجان بؤرة المسرحي يشهد ميلاد طاقات وإبداعات فنية لطلاب جامعة دمنهور

شهد الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور حفل ختام مهرجان بؤرة المسرحي والذي نظم تحت رعاية سيادته و الدكتور ماجد شعله القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

في الفترة من ٢٠ إلى ٢٤ إبريل الجاري بمدرج كلية العلوم .

مهرجان بؤرة المسرحي

مهرجان بؤرة المسرحي

مهرجان بؤرة المسرحي

مهرجان بؤرة المسرحي

مهرجان بؤرة المسرحي

مهرجان بؤرة المسرحي

بإشراف الإدارة العامة لرعاية الطلاب برئاسة الدكتور محمد العشري ، و محمد الشعيرة مدير إدارة النشاط الفني ومدير المهرجان ،ورؤساء أقسام رعاية الطلاب .

بحضور السادة نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات والفنان محمد البياع و الفنان حسام داغر والدكتور طارق عمار ،والسادة أعضاء لجنة التحكيم وحشد كبير من طلاب كليات الجامعة والسادة الإعلاميين .

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري ،ثم عرض توضيحي عن فعاليات المهرجان حيث تضمن ٩ عروض مسرحية بمشاركة ٧ كليات .

وجه رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير للدكتور ماجد شعله وجميع القائمين على تنظيم المهرجان و الدكتور السيد سعد القائم بعمل عميد كلية العلوم علي إستضافة المهرجان وللجهود المبذولة ليظهر المهرجان بهذه الصوره اللائقة والمشرفة مشيداً بالحضور المشرف لنجوم الفن والحشد الطلابي والنجاح الباهر للمهرجان ،مؤكدا حرص الجامعة علي دعم الأنشطة الطلابية والعمل على تنمية شخصية الطلاب ،متمنياً لهم مزيداً من التفوق والتقدم وأن يظلوا دائماً مثالاً مشرفا يحتذى به.

ومن جانبه قدم الدكتور ماجد شعله الشكر والتقدير للدعم الدائم من قبل رئيس الجامعة ، والشكر موصول لجميع المنظمين للمهرجان ،والعروض المسرحية المتميزة التي قدمها جميع المشاركين، كما أشار إلى دور الجامعة في دعم طلابها من خلال تشجعيهم علي المشاركة بجميع الأنشطة الطلابية المختلفة وإكتشاف مواهبهم وتطويرها .

تضمن الحفل إعلان توصيات المهرجان ومنها: تثبيت موعد المهرجان سنوياً وإقامة ورش للطلاب المتقدمين ،وفي الختام تم إعلان الجوائز وتسليم دروع المهرجان وشهادات التقدير لجميع الفائزين والقائمين على أعمال المهرجان .