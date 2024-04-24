عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مهرجان بؤرة المسرحي يشهد ميلاد طاقات وإبداعات فنية لطلاب جامعة دمنهور

مهرجان بؤرة المسرحي
مهرجان بؤرة المسرحي بالبحيرة

شهد الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور حفل ختام مهرجان بؤرة المسرحي والذي نظم تحت رعاية سيادته و الدكتور ماجد شعله القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب
في الفترة من ٢٠ إلى ٢٤ إبريل الجاري بمدرج كلية العلوم .

مهرجان بؤرة المسرحي 
مهرجان بؤرة المسرحي 
مهرجان بؤرة المسرحي 
مهرجان بؤرة المسرحي 
مهرجان بؤرة المسرحي 
مهرجان بؤرة المسرحي 
txt

رفع درجة الاستعداد مديرية الطب البيطري بالبحيرة لاستقبال أعياد المسيحيين وشم النسيم

txt

كانوا رايحين الفرح.. مصرع فتاة وإصابة عروسين في انقلاب سيارة بترعة بالبحيرة

بإشراف الإدارة العامة لرعاية الطلاب برئاسة الدكتور  محمد العشري ، و محمد الشعيرة مدير إدارة النشاط الفني ومدير المهرجان ،ورؤساء أقسام رعاية الطلاب .

بحضور السادة نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات والفنان محمد البياع و الفنان حسام داغر والدكتور طارق عمار ،والسادة أعضاء لجنة التحكيم وحشد كبير من طلاب كليات الجامعة والسادة الإعلاميين .

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري ،ثم عرض توضيحي عن فعاليات المهرجان حيث تضمن ٩ عروض مسرحية بمشاركة ٧ كليات .

وجه رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير للدكتور ماجد شعله وجميع القائمين على تنظيم المهرجان و الدكتور السيد سعد القائم بعمل عميد كلية العلوم علي إستضافة المهرجان وللجهود المبذولة ليظهر المهرجان بهذه الصوره اللائقة والمشرفة مشيداً بالحضور المشرف لنجوم الفن والحشد الطلابي والنجاح الباهر للمهرجان ،مؤكدا حرص الجامعة علي دعم الأنشطة الطلابية والعمل على تنمية شخصية الطلاب ،متمنياً لهم مزيداً من التفوق والتقدم وأن يظلوا دائماً مثالاً مشرفا يحتذى به.

ومن جانبه قدم الدكتور ماجد شعله الشكر والتقدير للدعم الدائم من قبل رئيس الجامعة ، والشكر موصول لجميع المنظمين للمهرجان ،والعروض المسرحية المتميزة التي قدمها جميع  المشاركين، كما أشار إلى دور الجامعة في دعم طلابها من خلال تشجعيهم علي المشاركة بجميع الأنشطة الطلابية المختلفة وإكتشاف مواهبهم وتطويرها .

تضمن الحفل إعلان توصيات المهرجان ومنها: تثبيت موعد المهرجان سنوياً وإقامة ورش للطلاب المتقدمين ،وفي الختام تم إعلان الجوائز وتسليم دروع المهرجان وشهادات التقدير لجميع الفائزين والقائمين على أعمال المهرجان .

البحيرة العروض المسرحية رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب شخصية الطلاب عروض المسرحية كليات الجامعة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هتقطع تاني.. بشرى سارة بشأن الكهرباء وموعد وقف تخفيف الأحمال

انخفاض هائل في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل مفاجأة| هتشتري ولا تبيع

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

بمليارات الدولارات ويخدم ملايين العرب| مشروع ضخم بين مصر والسعودية.. والمملكة توافق رسميا

الأمن يمنع مرتضى منصور من حضور مباراة المنصورة ومالية كفر الزيات

بروب فوق الركبة.. صور بدرية وابنتها من غرفة التجهيزات قبل الزفاف

بعد قرار إيقاف القيد| بيراميدز يتحفظ على ضم ثنائي الزمالك.. وهداف الدوري مرفوض

ترشيحاتنا

قرار عاجل من نيابة الهرم بحق البلوجر نادين طارق في الفيديوهات الفاضحة

مانشستر يونايتد يقسو على شيفيلد برباعية في الدوري الإنجليزي

الصحافة عاوزه هزة.. مدحت العدل يوجه سؤال لنقيب الصحفيين |فيديو

مايا مرسي في ضيافة مكتبة الإسكندرية بـ مؤتمر الأعراف الاجتماعية والتمكين الاقتصادي

وزير الشباب والرياضة يتابع استعدادات مصر لاستضافة بطولة الجودو الأفريقية المؤهلة للأولمبياد

ديربي المرسيسايد| ليفربول يبتعد عن صراع لقب الدوري الإنجليزي بالخسارة أمام إيفرتون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأمان وارتياح | 10 نصائح لحماية سيارتك من ارتفاع درجات الحرارة

بعد قرار إيقاف القيد| بيراميدز يتحفظ على ضم ثنائي الزمالك.. وهداف الدوري مرفوض

أسرار المحلات.. طريقة عمل السمك المقلي المقرمش

استخدم في الحرب العالمية الأولى.. أضرار صادمة لغاز الخردل

فيديو

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ