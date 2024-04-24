عايش لوحده.. رائحة كريهة تكشف مأساة أربعيني مشـ.نوقا في أوسيم

كشفت رائحة كريهة منبعة من احدى شقق مدينة اوسيم عن مأساة اربعيني انهى حياته شنقا بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.

تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بدائرة القسم وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة عامل مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة وفي حالة تعفن رمي وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية ولا شبهة جنائية في الواقعة وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.