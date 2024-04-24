رئيس جامعة العريش: الكليات الجديدة في سيناء تتماشى مع رؤية مصر 2030|فيديو

قال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، إنه يتم الإحتفال للعام الثاني على التوالي بعيد تحرير سيناء وهي خالية من الإرهاب.

وأضاف الدمرداش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن الكليات الجديدة في سيناء تتماشى مع رؤية مصر 2030 و خطة التنمية الشاملة، لافتاً إلى أنه تم ضخ 2 مليار جنيه لتطوير جامعة سيناء واستحداث كليات وبرامج تعليمية جديدة.



وأشار رئيس جامعة العريش إلى، أنه تم البدء بـ 5 آلاف طالب، ووصل عدد الطلاب إلى 12 ألف طالب، مضيفاً أنه تم البدء بـ 5 كليات ووصل عدد الكليات إلى 11 كلية.