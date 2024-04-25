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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

شريف حمودة: ملتزمون بتعزيز الكربون الأخضر وتبني ميادرات صديقة للبيئة

صدى البلد

 

قال  شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة جي في للاستثمارات نحن ملتزمون بتعزيز الكربون الأخضر وتبني مبادرات صديقة للبيئة داخل صناعتنا. 

وقال خلال مؤتمر صحفى اليوم للاعاان عن شراكة جديدة فى قطاع السيارات   ندرك أهمية الحد من انبعاثات الغازات الضارة والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

واضاف بالنسبة لمدينة طربول، نسعى جاهدين لتحويلها إلى مدينة خضراء ومستدامة كما  نعمل على تنفيذ مشاريع تهدف إلى استخدام الطاقة المتجددة وتبني ممارسات بناء صديقة للبيئة.

واضاف : بالنسبة لبطاريات الشحن، فإننا نعتزم تصنيعها في مصر..و ندرك أهمية هذه التقنية في دعم النقل الكهربائي وتعزيز الاستخدام الأكبر للسيارات الكهربائية في البلاد.

وقال  سيساهم إنتاج البطاريات المحلية في تعزيز الصناعة وتوفير فرص العمل في مصر.

واستطرد قائلا بصفتي مطورًا عقاريًا، أعتقد أن المطور لديه دور هام في تحويل الصحراء إلى مدن مزدهرة. نحن نرى الفرص والإمكانيات التي تتوفر في المناطق غير المستغلة ونعمل على تحويلها إلى مشاريع عقارية مبتكرة.

واضاف :  نحن نؤمن بأن المطور العقاري يمكنه خلق مدن حديثة ومستدامة من خلال التخطيط الجيد واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

جاء ذلك على خلفية توقيع اتفاقية شراكة حصرية  بهدف تسويق وتوزيع سيارات "لادا" في السوق المصرية

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