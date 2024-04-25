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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلب منه عدم شرب المخدرات.. تفاصيل مقتـ.ل عامل على يد عاطل الخصوص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حالة من الذهول انتابت أهالي الخصوص،عقب قيام عاطل بطعن عامل بسبب رفض الأخير تصرفات العاطل الإجرامية، وقيامه بشرب المواد المخدرة أمام منزله، وحين طالبه بعدم فعل ذلك، قابله العاطل بطعنه نافذة اودت بحياته كرد على طلبه، وسط ذهول المارة.

تفاصيل الواقعة

لقى شخص مصرعه فى القليوبية على يد عامل إثر مشاجرة بينهما بسبب قيام المتهم بشرب المواد المخدرة أمام منزل المجنى عليه.  وخلال مطالبته له بالابتعاد عن المنزل قام بطعنه بسلاح أبيض أودى بحياته. 

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك. 


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع شخص بمنطقة السقيلي بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية. 


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشاجرة بين صاحب منزل ويبلغ من العمر 31 عاما، وعامل مستأجر شقه لديه يبلغ من العمر 37  عاما، بسبب خلافات بينهما ورفض المجنى عليه قيامه بشربه المواد المخدرة أمام المنزل، فنشبت بينهما مشاجرة قام على أثرها المتهم بطعنه بسلاح أبيض اودى بحياته والقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

الخصوص القليوبية المخدرات تفاصيل الواقعة شرب المخدرات طعن عامل المارة

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