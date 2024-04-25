لا توطين لأي أحد من غزة.. كلمات قوية من محافظ شمال سيناء

قال محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء إنه لا توطين في شمال سيناء أو في أي تجمع، متابعا: لن يكون هناك توطين..أهالي شمال سيناء تعلموا الدرس.



وأضاف محمد عبدالفضيل شوشة، خلال حواره ببرنامج “على مسؤوليتي، المذاع على قناة ”صدى البلد" أن أهالي سيناء سيحافظون على ارضهم بمساعدة القوات المسلحة والشرطة، متابعا: نحن لها ولن نترك ارضنا لأي مخلوق.



وأوضح أنه مع بداية الرحب الغاشمة على غزة، تم رفع درجة الاستعداد داخل مستشفيات ومخابز رفح مع بدء الأزمة في قطاع غزة، مشددا على أن المحافظة لم تشهد أي أزمة في توفير السلع الغذائية منذ بداية الأزمة في غزة.





وأكمل: كان لدينا عالقين ومصابين ومرافقين وسيتم عودتهم مرة أخرى، متابعا: لدينا ما يقارب من 3 آلاف فلسطيني منهم، تجميع الفئات الفلسطينية المقيمين في رفح وتحديدهم لإعادتهم مرة أخرى إلى غزة.

