الشباب والرياضة بأسوان تنفذ سلسلة من القوافل داخل قرى حياة كريمة

وسط مشاركة لـ 500 للطلائع والشباب والفتيات نفذت الإدارة المركزية للتنمية والنشء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان ممثلة فى إدارة الطلائع سلسلة القوافل الشبابية المتنوعة بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وذلك داخل قرية دار النعيم.

وأقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء اشرف عطية محافظ أسوان، وجيهان حنفي وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية و النشء وبتوجيهات ناصر سليم مدير عام المديرية، ومتابعة افراح سيد وكيل المديرية للشباب، وإشراف وتنفيذ الكابتن عصام فؤاد مدير إدارة الطلائع، وسامية سعد بحر، ويسرية محمود عبد الجواد.

حياة كريمة

وشهدت فعاليات القوافل الشبابية تقديم عروض فنية وألعاب رياضية وترويحية و ورش فنية لطلائع وشباب وفتيات القرية، بالإضافة إلى إقامة ندوات ضمن برنامج التوعية الدينية والأخلاقي والمؤتمر الوطني و برنامج حماية جيل( انت اقوي من المخدرات) وسفراء برنامج ريحانه وقافلة طبية و ذلك ضمن فعاليات قوافل حياة كريمة.

وتخلل تقديم تلك العروض عروض فنون شعبية ومسرح للعرائس التي رسمت البهجة والفرحة علي وجوة المشاركين حيث تم توزيع هدايا لعب أطفال ووجبات للمشاركين.