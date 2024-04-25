حرام.. تعليق ناري من شوبير بسبب قضية خالد بو طيب

علق الإعلامي أحمد شوبير على قرار إيقاف القيد بسبب قضية خالد بو طيب عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب شوبير : حرام اللي بيحصل في الزمالك وكان الله في عون مجلس الكابتن حسين لبيب.

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا بعد وصول خطاب من الفيفا بإيقاف قيد الزمالك بعد انتهاء مدة الاستئناف التي تقدم بها النادي على قرار وقف القيد الخاص بقضية خالد بو طيب أمام المحكمة الفيدرالية وتم وقف القرار بالفعل.

كشفت مصادر عن إيقاف القيد بنادي الزمالك، بسبب الحكم الصادر لصالح المغربي خالد بو طيب لاعب الفريق السابقولحين سداد المستحقات الخاصة به بشكل رسمي.

واوضح المصادر أن إيقاف القيد سيستمر لحين سداد مبلغ قدره مليون و٤٠٠ ألف يورو.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته امس الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصفالنهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا.

كان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستادالقاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.