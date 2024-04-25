تعرف على عدد طائرات المساعدات الدولية التي هبطت في مطار العريش

قال لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، إننا قادرين على تتبع الشحنات حتى وصولها إلى نقطة التوصيل، وهي تتواجد لدى الهلال الأحمر الفلسطيني، متابعا: في أول فترة تم استقبال مساعدات من 39 دولة.



وأضاف لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، في حلقة خاصة، من ميناء رفح البري، أنه تم استقبال 793 طائرة، وفي زمن استجابة قليل للغاية، متابعا: إخلاء الشحنات وترتيب محتوياتها في زمن قياسي.

ولفت إلى أن عدد الدول تخطى الـ 45 دولة داخل مطار العريش، متابعا: نستقبل المساعدات من خلال 5 موانئ مصرية، ونتابعها من خلال الفرق المختصة.



