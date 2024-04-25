أسامة إمام رئيسا للجنة قطاع معاهد وشعب علوم الحاسب ونظم المعلومات

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم 757 بتاريخ 24 إبريل الحالي بإعادة تشكيل لجنة قطاع معاهد وشعب علوم الحاسب ونظم المعلومات.

وتضمن القرار تعيين الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلون رئيسا للجنة قطاع معاهد وشعب علوم الحاسب ونظم المعلومات .

يذكر أن الدكتور إمام له خبرة ادارية وعلمية كبيرة بالقطاع حيث إنه يشغل مناصب:

عميدا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان لفترة ثانية من 19 اغسطس 2023 حتي الان.

- وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب فى الفترة من ابريل 2016 وحتى 1 أغسطس 2018.

- رئيس قسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي فى الفترة من سبتمبر 2014 وحتى ابريل 2016.

- مدير مركز التعليم الإلكتروني جامعة حلوان فى الفترة سبتمبر 2013 وحتى سبتمبر 2016. وقد حصلت جامعه حلوان علي المركز الاول طوال هذه الفتره.

كما عمل بالعديد من اللجان النوعيه مثل

- عضوية اللجان والمجالس:

. رئيس مجلس كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان منذ أغسطس 2018 وحتى الأن.

. عضو بمجلس جامعة حلوان منذ أغسطس 2018 وحتى الأن.

. عضو بلجنة اختيار القيادات بوزارة الشباب والرياضة منذ أغسطس 2018 وحتى الأن.

.عضو بلجنة اختيار القيادات بوزارة الاثار منذ أغسطس 2018 وحتى اغسطس 2021.

. عضو بلجنة اختيار القيادات بوزارة السياحه منذ أغسطس 2020 وحتى اغسطس 2021.

. محكم في اللجنة العلمية الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين للجنة الحاسبات والنظم ونظم المعلومات الإدارية منذ اكتوبر 2018.

. عضو باللجنة العليا للتحول الرقمي بجامعة حلوان منذ اغسطس 2018 وحتى الأن.

.عضو باللجنة العليا لإدارة البرامج الجديدة بجامعة حلوان منذ اغسطس 2018 وحتى الأن.

.عضو بمجلس إدارة مركز الخدمات المعرفية والإلكترونية بالمجلس الاعلي للجامعات منذ اكتوبر 2020 وحتى اكتوبر 2022.

- الخبرات الاكاديمي:

. أستاذ نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي منذ يناير 2017 وحتى الأن.

. أستاذ مساعد فى نظم المعلومات بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي فى الفترة من سبتمبر 2012 وحتى يناير 2017.

. مدرس بحوث العمليات بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي فى الفترة من سبتمبر 2006 وحتى سبتمبر 2011.



يذكر ان الدكتور أسامة إمام له قرابه 90 بحث علميا منشور في المجلات العلميه العالميه واشرف علي قرابه سبعون رساله علميه من رسائل الماجيستيروالدكتوراه كما شارك في تحكيم قرابه 100 رساله علميه و محكما بالعديد من المجلات العلميه العالميه.

كما سبق العمل كاستاذ زائر بجامعه كاردف مترو بولتن (المملكه المتحده) و جامعه جرناطه باسبانيا وله العديد من المشاركات المجتمعيه مثل كونه متحدث رئيسيا بمعرض ابوظبي الدولي للكتاب2023 و معرض دبي الدولي للكتاب 2023 ومؤتمر العالمي السابع لدار الافتاء المصري2022 .