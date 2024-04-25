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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي يتغزل في نجم الزمالك: أحسن لاعب بمصر

صدى البلد

تغزل الناقد الرياضي  عمرو الدردير في نجم الزمالك احمد سيد زيزو عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و نشر صورة للاعب زيزو و علق قائلا : أحمد سيد زيزو لما حد بيصوروا بيقوله متنساش تعمل زوم ،أحسن لاعب في مصر.

وكان "زيزو" يعاني من إصابة في كاحل القدم تسببت في غيابه عن لقاء الذهاب وتماثل للشفاء وشارك بصورة طبيعية في مران اليوم، في حين كان يعاني عمر جابر من إصابة بشد في العضلة الضامة مما تسبب في غيابه عن اللقاء السابق، قبل أن ينتظم في مران اليوم.

يذكر ان  تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحمد السيد زيزو أحمد سيد زيزو الدرديري أرقام زيزو

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