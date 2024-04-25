أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة.. بسعر مش هتلاقيه

أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد الـ Samsung Galaxy A35 5G الذي يأتي لينافس في الفئة المتوسطة حيث يعمل بشاشة سوبر أموليد 120 هيرتز بثقب مع كاميرا خلفية 50 ميجا بيكسل تدعم المثبت البصري مع كاميرا سيلفي 13 ميجا بيكسل ومعالج سامسونج الـ Exynos 1380 وبطارية كبيرة وصوت ستريو.





مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy A35

• الشاشة تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة وتأتي من نوع Super AMOLED بمساحة 6.6 إنش بجودة الـ 1080×2340 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 390 بكسل لكل إنش بالإضافة لدعمه إلى معدل تحديث 120Hz مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus Plus مع سطوع يصل الي 1000 شمعة .

• يأتي الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي فيما يلي:-

– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت .

– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .

– الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .

– يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري ويتم وضعه مكان الشريحة الثانية .

• يأتي الهاتف بمعالج من شركة سامسونج من نوع Exynos 1380 بتكنولوجيا 5 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G68 MP5 فهو نفس المعالج الموجود في الـ Samsung Galaxy A54 5G .

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 .

• الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة بفتحة عدسة F/1.8 تدعم المثبت البصري الـ OIS وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع الـ Ultra Wide أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 5 ميجا بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالماكرو مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش

• البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط .

• يأتي الهاتف بنظام التشغيل اندرويد 14 مع واجهة سامسونج الأحدث الـ One UI 6.1 .

• يتوفر الهاتف بلون كحلي وبلون أزرق ثلجي وبلون بنفسجي وبلون ليموني .

سعر هاتف Samsung Galaxy A35 5G :-

• في مصر لم يتم اطلاق الهاتف حتى الأن .

• في السعودية للنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 1150 ريالاً.. وللنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 1250 ريالاً.. وللنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 1350 ريالاً.

• في الإمارات للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 1000 درهم .. وللنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 1150 درهمًا.