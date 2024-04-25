حماس تعلن عن مفاجأة مدوية حال إقامة دولة فلسطينية مستقلة| تفاصيل

قال القيادي في حركة حماس، خليل الحية، إن الحركة عرضت عدة مرات التوافق على هدنة مع الاحتلال الإسرائيلي ووقف لإطلاق النار لمدة 5 سنوات وأكثر.

وأضاف "الحية" في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، أن حماس ترغب في رؤية "دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرارات الدولية".

ووفقا له، فإن الحركة مستعدة للموافقة على هدنة لمدة 5 سنوات أو أكثر مع إسرائيل وإلقاء أسلحتها إذا تم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود ما قبل عام 1967.

وأشار “الحية” إلى أن حماس ستقبل بدولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدود العام 1967، وإذا حصل ذلك سيتم حل جناحها العسكري (كتائب القسام).

ولفت القيادي في حركة حماس أنه إذا غادرت إسرائيل الأراضي الفلسطينية، فإن فصائل المقاومة الفلسطينية ستتحول إلى أحزاب سياسية وستتحول القوات المقاتلة المدافعة عنها إلى جيش وطني فلسطيني، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة سيتم حل جناح حماس العسكري.