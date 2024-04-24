المتحدث باسم نتنياهو: حماس تتخذ المدنيين دروعًا بشرية.. وسندخل رفح قريبًا

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوفير جندلمان، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال سيستمر في ملاحقة كتائب حماس المتبقية في رفح وسيدخلها قريبًا، مؤكداً أن حماس تتخذ المدنيين دروعًا بشرية وأنهم يعملون وفقا للقانون الدولي.

وأوضح المتحدث باسم نتنياهو، أن المفاوضات بشأن الهدنة والإفراج عن المحتجزين متوقفة، مؤكداً أنه يمكن إنهاء الحرب إذا أفرجت حماس عن المحتجزين واستسلمت.

وأكد المتحدث باسم نتنياهو، أن حماس رفضت كل مقترحات التبادل ووقف إطلاق النار، مضيفاً أن القضاء على حماس مصلحة إقليمية.

ولفت المتحدث باسم نتنياهو، إلى أن حزب الله يواصل قصف إسرائيل ويريد الحرب على عكس اللبنانيين، مؤكداً أنهم منح فرصة لمسار الحل الدبلوماسي للوضع على الحدود مع لبنان، لافتاً حزب الله لا يلتزم بالقرار 1701 ولا تقدم في الحل الدبلوماسي.