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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرار مهم من وزارة الصحة لتسهيل إجراءات تعديل التكليف واستلام العمل

أرشيفية
أرشيفية

أصدر رئيس قطاع التدريب والبحوث ورئيس اللجنة العليا للتدريب بوزارة الصحة والسكان د. علا خير الله، تعميمًا على جميع الجهات التي يتم تعديل التكليف عليها، لأعضاء المهن الطبية، بعدم طلب إفادة بعدم الاستلام من الجهة الأصلية المُكلف عليها، وتم تعديل التكليف منها، وذلك في خلال ستة أشهر من صدور قرار تعديل التكليف.

وأوضح التعميم، بحسب بيان صادر عن نقابة الأطباء، أنه يأتي في إطار تسهيل إجراءات تعديل التكليف واستلام العمل لأعضاء المهن الطبية، وبناء على توجيهات وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار.

وبحسب القرار: "يكتفي بقيام المُكلف بكتابة تعهد بعدم الاستلام من الجهة الأصلية، على أن تقوم الجهة التي تم تعديل التكليف عليها بالتحقق من عدم الاستلام بمخاطبة الجهة الأصلية".

وأضاف القرار، أنه في حالة ثبوت الاستلام بالمخالفة لما تم إقراره بالتعهد، يتم إلغاء قرار تعديل التكليف وعودة المكلف إلى جهة عمله الأصلية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

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