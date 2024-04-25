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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركة الاتصالات الفلسطينية تعلن انقطاع الإنترنت في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة

صدى البلد

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الخميس، انقطاع شبكة الإنترنت عن مناطق وسط وجنوب قطاع غزة .

وأكدت شركة الاتصالات الفلسطينية، أن انقطاع الإنترنت ثابت في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وفي هذا السياق، أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم، في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 202 على قطاع غزة، بإرتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34305 شهداء و 77293 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي .


كما قالت الصحة في غزة: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 43 شهيدًا و64 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الفلسطينية مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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