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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين في المحلة خلال جولة ميدانية

صدى البلد

قام محافظ الغربية طارق رحمي ، اليوم الخميس ، بجولة بمركز ومدينة المحلة الكبرى في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.


بدأت الجولة بمتابعة الأعمال بإنشاء كورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا والذي سيكون محور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي مدينة المحلة الكبرى.


وتابع المحافظ الجولة بتفقد مركز تجميع الألبان ، والذي يقام على مساحة 2000 م2 ويتكون المشروع من محطة (استقبال اللبن،محطة تبريد اللبن، محطة تعقيم وتطهير الخطوط،محطة البسترة،معمل، مكاتب إدارية ،ميزان بسكول، منافذ عرض المنتجات، مرفق خمات الخطوط، كهرباء، صرف،غلايات بخار،مبردات)، لافتا الى أن الهدف من المشروع هو التداول والحفظ الجيد للألبان لتوفير الفقد ومنع احتكار سماسرة اللبن لصغار المربين، مساعدة صغار المربين على التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية.


كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية في إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد، والذي يتكون من دور أرضي، و6 أدوار على مساحة 2842 مترا مربعا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة.


واختتمت الجولة بمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع الوحدة العربية بحي ثان المحلة من شارع نعمان الاعصر أمام نفق الشون الى شارع وابور الثلج بطول ٣٨٠متر ومتوسط عرض ٨ الى ١٢ متر .. حيث تم الانتهاء من أعمال فرد السن وجارى العمل فى بلدورة الرصيف.

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