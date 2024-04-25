المنتجة مها سليم: إعادة مونتاج "نعمة الأفوكاتو" قبل رمضان لهذا السبب

حلت المنتجة مها سليم ضيفة على برنامج "علشان الزحمة تعدي" الذي يقدمه شيماء حافظ ومحمد نشأت على إذاعة الراديو 9090، للحديث عن آخر أعمالها مسلسل نعمة الأفوكاتو" للنجمة مي عمر و"كوبرا" للنجم محمد إمام والذي تم عرضهما خلال شهر رمضان الماضي وتكريمها عن العملين".



وقالت المنتجة مها سليم أن مسلسل نعمة الأفوكاتو تم الانتهاء من تصويره مبكراً موضحة: "محمد سامي لا يدخل أي عمل إلا أذا كان منتهى من السيناريو، وهذه عادة بيني وبينه في مسلسلاتنا اللي عملناها مع بعض قبل كدا، فانتهينا من "نعمة الأفوكاتو" في شهر 9 وتم المونتاج وسلمنا الحلقات، ولكن قبل رمضان بأيام قليلة جداً طلبت القناة منا أن نقلل مدة الحلقات، وهذا جعلنا نفتح المسلسل ونقوم بالمونتاج من جديد".

وعن مسلسل "كوبرا" أشارت مها سليم إلى أن حسن عسيري مالك شركة "صدف" كان يتحدث معها هذا العمل، وقالت له أنها ستقوم بتنفيذ إنتاج هذا المسلسل لافتة: "دخلت عملت المسلسل مع الرجالة، وكان في نفس الوقت أستاذ أحمد شفيق المخرج كان شغال على ورق كوبرا مع محمد إمام، ودخلنا نعمله، وهو اتنفذ في شهر ونص أو شهرين، والحمد لله عملنا شغل هايل جداً، رغم الضغط الذي تعرضت له بتصوير كوبرا ومونتاج نعمة قبل رمضان مباشرة".

وحرصت المنتجة مها سليم على توجيه الشكر لكل الممثلين الذين شاركوا في مسلسل "نعمة الافوكاتو" وقالت: "كمال أبو راية عظيم، أحمد زاهر عبقرى، مى عمر تخنت نفسها ولبست هدوم علشان تبان أتخن، وتطلع بشكل مختلف قدما الجمهور، عماد زيادة راجل رهيب، واستاذ نزار شاكر مدير التصوير، والرباعيات وأصالة وفريق الإنتاج، كل الناس حاجة تشرف".