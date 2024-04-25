شعبة الأسماك بالإسماعيلية تعلن انخفاض الأسعار 30%

أعلن أحمد الشعيري رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية عن انخفاض اسعارها بالاسواق 30 ٪.

وحرص رئيس الشعبة علي إجراء جولة داخل سوق السمك الحضاري، والتقي بالباعة والمواطنين.

وأكد الشعيري علي انتعاش الاسواق وحركة البيع والشراء وانتشار أنواع مختلفة من الأسماك الطازجة بالاسواق خلال عطلة هذا الأسبوع.

وأوضح احمد الشعيري رئيس الشعبة في تصريحات صحفية، أسعار الأسماك، اليوم الخميس، حيث يتراوح السمك البوري بين 100 الي 130 جنيه، البلطي من 50 الي 60 جنيه، الجوابي من 60 الي 80 جنيه، الجمبري الجامبو من 250 الي 350 جنيه.

وشهدت محافظة الإسماعيلية انخفاض أسعار الأسماك خلال هذا الأسبوع.