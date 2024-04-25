لقاء مهم .. رئيس الحكومة اللبنانية يجتمع بسفير فرنسا في بيروت

التقي رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو بعد ظهر اليوم.

تباحث المسئولان بشأن التحضيرات لزيارة وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه الى لبنان والمحادثات التي سيجريها مع رئيس الحكومة عصر الاحد.

كما ناقش الجانبان الاقتراحات الفرنسية لمعالجة الوضع في جنوب لبنان والملف الرئاسي.

وفي سياق آخر؛ اجتمع رئيس الحكومة مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وبحث معه الوضع النقدي في البلاد.

وأطلع منصوري رئيس الحكومة على نتائج زيارته الى الولايات المتحدة الاميركية والمحادثات التي اجراها مع المسؤولين في الإدارة الأمريكية وفي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

