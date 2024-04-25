محافظ الشرقية: نسعى جاهدين لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

قال محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، إن المحافظة تسعى جاهدة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ لتعزيز الارتقاء بتلك الحقوق في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص بهدف النهوض بها من خلال تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للإنسان والبناء على التقدم الفعلي المحرز في مجال تعزيز الحقوق والحريات.



ومن جانبه، قال مدير وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام للمحافظة محمد فوزي – في بيان صحفي اليوم /الخميس/- إن الوحدة قامت خلال الـ 3 أشهر الماضية بجهود كبيرة، تم خلالها التركيز على محاور الاستراتيجية الوطنية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل "الحق في الصحة – والحق في التعليم - والحق في الغذاء – والحق في السكن اللائق - وحقوق المرآة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن".



وأوضح أنه هذه الجهود تمت بالتنسيق مع الجهات المختصة (مديرية التضامن الاجتماعي - مديرية الصحة - مديرية التموين) من خلال تشكيل لجان للمرور على دور الأيتام والمسنين والأحداث والمنشآت الصحية؛ لنشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد ودراسة المشكلات المُتعلقة بالمترددين على تلك المنشآت عن طريق إجراء استبيانات لهم لقياس مدى رضاهم عن أداء وتقديم الخدمات بمراكز ومدن المحافظة.



وأكد أن تلك اللجان قامت بالمرور على مؤسسة تربية البنين والبنات التابعة لـ ( جمعية صناع الحياة لتنمية المجتمع ) بالزقازيق، ودار المُسنين الخيرية بالغار مركز الزقازيق، ودار مُسنين الصفوة بأبو حماد، ومستشفى الرمد بالزقازيق، ومستشفى مشتول السوق المركزي، ووحدة صفط الحنة التابعة لإدارة أبو حماد الصحية.



وأوضح أنه تم المرور على المخابز البلدية بنطاق المحافظة وضبط ٣٧٠ مخالفة تموينية تنوعت ما بين نقص وزن وخبز غير مطابق للمواصفات، فضلا عن المرور على الأسواق والمحلات العامة وضبط ٤٩ مخالفة تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية و٧ مخالفات للأنشطة غير المرخصة، والمرور على محطات الوقود - ومستودعات أنانيب البوتاجاز وضبط ١٠ مخالفات تنوعت ما بين منظفات مجهولة المصدر- وبيع مواد بترولية زيادة عن الأسعار المحددة، وكذلك ضبط ١٥ مخالفة الذبح خارج السلخانة وعدم لف وتغطية اللحوم بالشاش أثناء المرور على محلات بيع اللحوم والجزارة.



وشدد على استمرارية المرور الدوري للوحدة على المنشآت الخدمية المختلفة والحث على أداء خدمة متميزة وفحص الشكاوى والعمل على حلها لتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين.



وفي سياق آخر، وجه محافظ الشرقية بتكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة؛ لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة والري لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، مؤكدا أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزياده إنتاجية المحاصيل الزراعية.



ووجه المحافظ، وكيل وزارة الزراعة، المهندس حسين أحمد طلعت بضرورة التأكد من توافر الأسمدة للمحاصيل الزراعية الصيفية مع مراعاة العدالة في التوزيع طبقا للحصر الفعلي؛ منعا للاتجار بالأسمدة، ووصولها لمستحقيها، وكذلك تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة.



ومن جانبه، قال وكيل وزارة الزراعة، إن المديرية قامت بالتعاون مع معهد بحوث القطن بعقد ندوة إرشادية عن زراعة محصول القطن صنف (جيزة 97) لمزارعي قرية النخاس بمركز الزقازيق في حضور الدكتور مصطفى حسني عرابي بمعهد بحوث القطن والمهندسة منى فوزي بالإدارة المركزية للإرشاد ومهندسي الإرشاد بالإدارة الزراعية.



وأوضح أن الندة أوصت بضرورة معالجة الأرض القلوية وأهمية الفحص والاكتشاف المُبكر عند الإصابة بآفات البادرات، وطرق الوقاية والعلاج فور اكتشافها بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة، وكذلك تعريف الحضور بسعر الضمان للقطن في الوجه البحري بقيمة 12 ألف جنيه للقنطار، مؤكدا أنه تم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.