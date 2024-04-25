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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تسمح لمواطني هذه الدولة بدخول أراضيها بدون تأشيرة

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن وزارة الخارجية السعودية اتفقت مع نظيرتها القبرصية، على الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال بين وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ونظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس، والذي شهد التوقيع على الاتفاقي.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات الدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال وتوقيع الاتفاقية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قبرص خالد الشريف، ومدير إدارة جنوب أوروبا أحمد الخميس.

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السعودية تسمح لمواطني هذه الدولة بدخول أراضيها بدون تأشيرة

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