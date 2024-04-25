النائبة غادة عجمي: أطالب بمد مبادرة استيراد السيارات للمصريين في الخارج

أكدت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن وزيرة الهجرة الحالية السفيرة سها جندي تستمع لكافة الآراء والمشاكل، وتعمل على وضع الحلو لها، مشيرة إلى أن الوزيرة مع المصريين في الخارج قلبا وقالبا.

وقالت غادة عجمي، خلال لقاء لها لبرنامج "ًصناع القرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي الدكتور "شادي الزيات"، أن المصريين في الخارج لديهم حقوق وواجبات، مؤكدة أنه أطالب بمد مبادرة استيراد السيارات للمصريين في الخارج.

وتابعت عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن ملف المصريين في الخارج كان له أهمية كبيرة في عهد الرئيس السيسي، مؤكدة أنه من بين ذلك وجود برلمانيين في مجلس النواب يمثلون المصريين بالخارج، إضافة إلى وزارة الهجرة، والسفارات المصرية في الخارج.