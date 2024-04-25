عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقسيمات فنية في تدريبات الزمالك استعدادا للقاء دريمز

صدى البلد

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة فنية في ختام التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب "با جو"، استعداداً لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

واكتفى الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بخوض تقسيمة فنية، عقب انتهاء التدريبات البدنية، خوفاً من تعرض اللاعبين للارهاق في ظل وصول البعثة إلى غانا مساء اليوم.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء اليوم، استعداداً لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راجع الأهلي ؟ رمضان صبحي يجيب عن السؤال الصعب في مسيرته الكروية

حكم النوم عاريا للرجل والمرأة وهل يجلب الجن؟ اعرف آراء الفقهاء وكيفية الوقاية

فرج عامر يفجر مفاجأة سارة بشأن تريزيجيه

قرار ناري من الأهلي ضد الحريف.. لماذا أجلت أمريكا رحيل مسمار الوسط عن القلعة الحمراء؟

غطاء سحابي على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد لاتخاذ التدابير اللازمة

8 ملايين دولار .. مفاجأة مدوية حول رحيل إمام عاشور عن الأهلي

السعودية تسمح لمواطني هذه الدولة بدخول أراضيها بدون تأشيرة

النور مش هيقطع في بيتك بعد النهارده.. اعرف سعر جهاز مانع انقطاع الكهرباء

ترشيحاتنا

ذكرى تحرير سيناء.. مصطفى بكري يوجه التحية لأبطال القوات المسلحة

جوائزها 100 ألف جنيه.. الأوقاف تطلق مسابقة بحثية بالتعاون مع قضايا الدولة

قرار ناري من الأهلي ضد الحريف.. لماذا أجلت أمريكا رحيل مسمار الوسط عن القلعة الحمراء؟

تطبيقات حسن الخلق .. ننشر موضوع خطبة الجمعة الثالثة من شوال بالعريش غدا

تطبيق التوقيت الصيفي في مصر غدا.. مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي

الأمم المتحدة: نجاة فريقنا بغزة بعد قصف بالقرب من موقع الرصيف البحري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ البشكير .. هنادي مهنا تثير الجدل بظهور جريء

جمبسوت جريء .. ريا أبي راشد تثير الجدل بظهور مثير

من غير سيلكون .. إعادة بناء الثدي بخلايا طبيعية يعيد الأمل للنساء

رفقة أسر ياسين .. نيللي كريم تستعرض جمالها| شاهد

فيديو

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ