عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين تنظيم حزب الجيل: سيادة مصر على سيناء لا تحتمل التفاوض

الدكتور أحمد محسن
الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل

قال الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، إن عيد تحرير سيناء يعيد لأذهاننا ذكرى ملحمة بطولية استطاعت مصر فيها استكمال مسيرة العبور التي بدأتها في السادس من أكتوبر، واستمرت مراحلها عبر دبلوماسية فريدة التي استطاعت أن تواجه المطامع الإسرائيلية الاستيطانية، مشيرا إلى أن أن تلك الذكرى فرصة لأن يجدد الشعب المصري عرفانه ووفاءه للدماء التي راحت فداء لاستقلال مصر وفرض سيادتها.

وأضاف "محسن"، في تصريحات صحفية اليوم، أن استقلالية الأرض المصرية - وبالأخص سيناء - لا تحتمل التفاوض بأي وجه وتحت أي ظرف، فسيادة مصر عليها قائمة على كل شبر فيها، ولا يمكن أن تكون الأحداث التي تشهدها المنطقة حاليا، بوابة لانقاص تلك السيادة بأي وجه كان، مشيرًا إلى أن تفكير الطامعين في ذلك هو محض هراء وخيال ودونها حياة أكثر من 100 مليون مصري.

وذكر أمين تنظيم حزب الجيل، بأن سبيل الدولة المصرية لحماية سيناء كان من خلال تنميتها وتعميرها، بعد فرض السيطرة عليها وتنظيفها من براثن الإرهاب، وهي مستمرة في تلك المسيرة التنموية التي شملت ربوع سيناء لتنقلها من بؤرة للإرهاب إلى واحة للتنمية، ينعم بها أهل سيناء الحبيبة الذين ذادوا دفاعا عنها إلى جانب الدولة المصرية، وها هم الآن ينعمون بثمار التنمية.

واختتم أمين تنظيم حزب الجيل بتوجيه التهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، والتي تأتي في ظرف دقيق تواجه في مصر مخاطر التهجير، والتي أكدت مصر موقفها الثابت والرافض له.

المطامع الإسرائيلية الاستيطانية عيد تحرير سيناء الشعب المصري أمين تنظيم حزب الجيل الدكتور أحمد محسن قاسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زفة في الجو.. عروسان يستأجران طائرة من مصر للطيران للاحتفال بزفافهما وسط المعازيم|فيديو

تطبيق التوقيت الصيفي في مصر غدا.. مواعيد فتح وغلق المحال والمقاهي

راجع الأهلي ؟ رمضان صبحي يجيب عن السؤال الصعب في مسيرته الكروية

فرج عامر يفجر مفاجأة سارة بشأن تريزيجيه

حكم النوم عاريا للرجل والمرأة وهل يجلب الجن؟ اعرف آراء الفقهاء وكيفية الوقاية

قرار ناري من الأهلي ضد الحريف.. لماذا أجلت أمريكا رحيل مسمار الوسط عن القلعة الحمراء؟

8 ملايين دولار .. مفاجأة مدوية حول رحيل إمام عاشور عن الأهلي

غطاء سحابي على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد لاتخاذ التدابير اللازمة

ترشيحاتنا

منسق مبادرة المقاطعة: الحملة تشمل الأسماك واللحوم والدواجن بسبب جشع التجار

عصام العرجاني: تعاهدنا على تنمية سيناء.. وأقول للرئيس السيسي شكرا

أستاذ علاج سموم: إدمان المخدرات التخليقية من الجرعة الأولى

أحب الأعمال إلى الله يوم الجمعة وليلتها.. 7 أمور يكشفها علي جمعة

مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي .. هذه مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية

ضع الثوم في أنفك وانتظر النتيجة.. تريند يجتاح السوشيال ميديا وهذا رأي الأطباء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. أيتن عامر تلفت الأنظار بإطلالة ناعمة

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل قرص بالسمسم في البيت

حفاظا على حياتك في الأسانسير .. ٧ نصائح هامة حال انقطاع الكهرباء

هاف ستوماك.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة كاجوال

فيديو

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ