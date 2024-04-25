وزير الأوقاف: ثبات الفلسطينيين في أرضهم أكبر داعم لقضيتهم

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إن ثبات الفلسطينيين في أرضهم أكبر داعم لقضيتهم، والتحولات في بعض المواقف الدولية والمشاهد في الجامعات الأمريكية خير دليل.

ويستقبل المسلمون غدًا ، الجمعة الثالثة من شوال، حيث تنقل شعائر صلاة وخطبة الجمعة من مسجد النصر، بالعريش، بمحافظة شمال سيناء، وتبدأ شعائر صلاة وخطبة الجمعة بتلاوة للقارئ الشيخ محمد الطاروطي، وخطيبا الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بالأوقاف.

موضوع خطبة الجمعة الثالثة من شوال بالعريش

وحددت وزارة الأوقاف عنوان خطبة الجمعة الثالثة من شوال تحت عنوان:"تطبيقات حسن الخلق"، فيما تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف إلى محافظتي (الإسكندرية– شمال سيناء)، غدا الجمعة: (17 شوال1445هـ)، الموافق (26/4/2024م)، وتضم القافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء وزارة الأوقاف ، وخمسة من علماء الأزهر الشريف.