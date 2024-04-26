رئيس قضايا الدولة : الهيئة أنشئت عام 1875 بفرمان ملكي بهذا الاسم

قال المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة تم إنشاؤها عام 1875 بفرمان ملكي وقبل المحاكم المختلطة.

مشيرا إلى أنها كانت تسمي آنذاك بلجنة قضايا الحكومة، وكانت تدافع عن مصالح الشعب المصري أيام الإحتلال، ثم أنبثق منها مجلس الدولة والنيابة الإدارية.

وأضاف الفخراني، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن الهيئة تم تطوير دورها بتطور الدساتير المختلفة وحتي الأن أصبحت فى ظل الدستور الجديد والدساتير السابقة صدر قانون ونص على أن تكون الهيئة مستقلة تنوب عن الدولة كافة سلطاتها فى الدفاع عنها بكل القضايا الداخلية والخارجية والنزاعات الخارجية فى التحكيم.

وتابع المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، أنه فى الدستور الجديد أعطي إختصاصات جديدة للهيئة، ومنحها إختصاص الأشراف على إدارات الشئون القانونية بكافة الوزارات والجهات ذات الشخصية الإعتبارية العامة، معقبا: “أصبح لنا فى كل محافظة أو إدارة قسم قضائي الهدف منه التنسيق بين الجهة الإدارية والهيئة فى سهولة تجميع المستندات اللازمة للفصل فى الدعوة بسرعة”.