المسئول عن شئون الدفاع في سلطنة عمان يلتقي سفير إيران

ومن قبله سفير قطر..



التقى شهاب بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء سلطنة عمان لشؤون الدفاع العلاقات الثنائية مع موسى فرهنك سفير جمهورية إيران الإسلامية لدي السلطنة.

وبحسب وسائل إعلام عمانية؛ فقد جاء ذلك في مقابلة اليوم بمكتب شهاب بمعسكر المرتفعة تم خلالها أيضا تبادل الأحاديث حول عددٍ من الأمور ذات الاهتمام المشترك بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكان شهاب بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء العماني لشؤون الدّفاع التقي الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني سفير دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عُمان.

ووفق وسائل إعلام عمانية؛ فقد تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق؛ أفاد التوجيه المعنوي للجيش السلطاني العماني بأن ‏قائد ‎ الجيش اللواء ركن مطر بن سالم البلوشي يتوجه علي راس وفد عسكري إلى دولة قطر في زيارة رسمية له.