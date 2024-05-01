ضمن "حياة كريمة".. تنفيذ 5 قوافل طبية علاجية خلال مايو بالدقهلية

أعلن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين، عن تنفيذ 5 قوافل طبية علاجية بالمحافظة خلال شهر مايو الجاري، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، موضحا أن القوافل تضم مختلف التخصصات الطبية والكشف والعلاج خلالها مجانا.



وأوضح مكي - في بيان اليوم /الأربعاء/ أن القوافل ستشمل بعضا من مراكز المحافظة مثل "بلقاس، وميت غمر، وبني عبيد" وغيرها من المناطق النائية التي تحتاج إلى الخدمات العلاجية من التخصصات المختلفة وتوفير العلاج اللازم لها وكذا توفير الفحوصات الطبية لجميع المرضى.



وأضاف أن القوافل "ستغطي" قرية هلا مركز ميت غمر يومي 3 و4 مايو، وقرية 39 الدرافيل مركز بلقاس يومي 10و11 مايو، وقرية القيطون مركز ميت غمر يومي 17و18 مايو، وقرية أبو المعاطي الباز مركز بني عبيد يومي 24 و25 مايو، وقرية 30 بصار مركز بلقاس يومي 28 و29 مايو.



وأكد أهمية الاستمرار في الخطط الدورية لتنفيذ القوافل العلاجيه المجانية وتوسيع قاعدة انتشارها بهدف الوصول إلى جميع قرى ومراكز ومدن المحافظة، متمنيا للجميع الصحة والسلامة.



وفى سياق متصل، أوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم توقيع الكشف الطبى وتقديم العلاج المجانى لـ 1753 مواطنا خلال يومين في قرية هلا مركز ميت غمر حيث ضمت القافلة 10 عيادات منها ، فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray .



وأشار مكي إلي أنه تم إجراء 230 تحليلاً مختلفاً للمرضى 107 حالات أشعة عادية، وموجات صوتية، فضلاً عن فحوصات لـ 154 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 7 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة الدولة .



وجري على هامش القافلة تنظيم 48 ندوة تثقيفية، و150 حالة استبيان، مؤكداً استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنه .