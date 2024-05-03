أخبار الفن.. مصطفى كامل يحتفل بعقد قران ابنته وشيرين تصل الكويت بالحجاب

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:



احتفل الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بعقد قران ابنته فرح على يوسف عبدالحكيم وذلك بمسجد الشرطة بمنطقة أكتوبر.

وحرص على حضور حفل عقد القران كل من الفنان مصطفى قمر وحمادة هلال وإيهاب توفيق وأشرف زكي وحلمي عبد الباقي وأيمن عزب، كما حرص على الحضور أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية منهم منصور هندي وخالد بيومي ومحمد عبد الله وحمادة أبو اليزيد وعلى الشريعي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.

أعلنت الإعلامية ياسمين عز على حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير انستجرام بصدور قرار من نيابة دبي بحبس الإعلامي نيشان بعد سبه لها.



وكتبت ياسمين على حسابها الرسمي: صدر الحكم فى ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ بإدانة المتهم نيشان ومعاقبته لما نسب إليه من سب علني لشخصي أنا ياسمين عز وصدر أمر من نيابة دبي بالقبض على المتهم نيشان تنفيذا للحكم كل التقدير والاحترام لقضاء دبي النزيه والمنصف الذى أنصفني وردلى حقي.

حل الفنان أحمد السقا ضيفا على الإعلامية فاطمة مصطفى فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير الراديو بيضحك على إذاعة 9090.





وتحدث أحمد السقا خلال الحلقة عن أحدث أعماله وهو مسلسل العتاولة وكواليس التصوير وقال أحمد السقا أن المسلسل به الكثير من المشاهد الصعبة.



وتابع السقا أن مشهد وفاة صلاح عبد الله والذي كان يجسد شخصية والده فى المسلسل من أصعب المشاهد وكان يقوم بتأخير تصويره بشكل متعمد بسبب صعوبته.



كشفت الفنانة نوال الكويتية، عن تحسن حالتها الصحية بعد أزمتها الأخيرة والتى على أثرها أجلت كافة أنشطتها الفنية.

وكتبت نوال عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة إكس: كل الشكر لجمهوري العزيز، ولزملائي الفنانين، وللصحافة والإعلام، ولأصدقائي على اهتمامهم وسؤالهم عن صحتي.. بفضل الله أنا بخير.. شكرًا لكم جميعا.

تعرضت الفنانة نوال الكويتية إلى أزمة صحية شديدة دخلت على أثرها المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وأعلنت شركة روتانا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، تطورات الحالة، قائلة: تعرضت الفنانة نوال الكويتية لوعكة صحية، كل التمنيات للفنانة القديرة بالشفاء العاجل، والعودة إلى مزاولة نشاطها الفني المنتظر.

وصلت المطربة شيرين عبد الوهاب إلى مطار الكويت استعدادا لاحياء حفلها المنتظر هناك بمشاركة المطرب تامر عاشور.

وظهرت شيرين عبد الوهاب فى المطار وهي ترتدي حجاب فى ظهور مثير للجدل، حيث أنها المرة الأولى التى ترتدي فيها حجاب أمام جمهورها.



طرحت الديفا سميرة سعيد، منذ قليل كليب أغنيتها الجديدة "كداب" وهى من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدى وإخراج نضال هانى.



وطرحت الديفا سميرة سعيد أحدث وأول أغنياتها فى عام 2024 بعنوان "كان"، عبر موقع "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات مصطفى ناصر ولحن الفنان عمرو مصطفى وتوزيع ماهر الملاخ.