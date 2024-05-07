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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النواب يهنئ شريف الجبلي بفوزه بمنصب نائب رئيس «الكوميسا»

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه واسم المجلس، النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، على فوزه في انتخابات مجلس أعمال منظمة الكوميسا المنعقد بمقر الكوميسا لوسكا زامبيا، بمنصب نائب رئيس مجلس أعمال المنظمة ممثلا عن القطاع الخاص داخل دول الكوميسا.

وقال الدكتور شريف الجبلي، إن الفوز بانتخابات الكوميسا هو تقدير لدور مصر المحوري في القضايا السياسية والاقتصادية والاستثمارية التي تخص القارة السمراء، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً خاصا بأفريقيا وخاصة تجمع الكوميسا الذي يتولاه حالياً.

وأشار الجبلي، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن ذلك يأتي في ضوء انفتاح مصر على القارة الأفريقية، والسياسة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعا: في أي انتخابات مصر يكون لها تواجد وحضور قوي فيها، ومن الأمور الإيجابية التي وجدناها وجود اهتمام كبير بمصر.

كما هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، النائبة سحر البزار، عضو المجلس، على اختيارها عضوا في الاتحاد البرلماني الدولي.

وقال جبالي: نتمنى كل التوفيق والنجاح للنائبين شريف الجبلي وسحر البزار في مهامهما الجديدة.

الكوميسا الدكتور حنفي جبالي النواب مجلس النواب رئيس مجلس النواب النائب شريف الجبلي

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