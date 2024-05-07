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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وائل كفوري ونوال الزغبي في حفل غنائي بأمريكا 25 مايو

وائل كفورى
وائل كفورى

يحيى وائل كفوري ونوال الزغبي حفلا غنائيا فى أمريكا يوم 25 مايو الحالى وذلك وسط حضور جماهيرى كبير.

ويشدو وائل كفورى ونوال الزغبي بعدد من الأغانى القديمة والحديثة التى تنال اعجاب الجمهور.

وكان وائل كفوري ليلة رأس السنة الجديدة حيث أحياها ببيروت وسط حضور جماهيري كبير.

وقدم وائل كفوري عدد من الأغاني التي تنال اعجاب الجمهور اللبناني ولعل من أبرزها: حالف عالحب وأوعى تخاف.

وطرح اللبناني وائل كفورى مؤخرا أغنيته الجديدة "حالف عالحب" وتعاون في الأغنية مع منير بوعساف وبلال الزين في التوزيع الموسيقى والتلحين.

بينما نشرت الفنانة نوال الزغبي مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي على موقع اكس تويتر سابقا، وهي تسجل أغنية جديدة لها باللهجة المصرية.

وقد احتفلت نوال الزغبي مؤخرًا بنجاح أحدث أغانيها “فخامة معاليك”، التي طرحتها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وشاركت نوال الزغبي عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، من خلال خاصية القصص الصغيرة، صورة الأغنية عبر حسابها الرسمي على اليوتيوب، والذي حصدت على 14 مليون مشاهدة منذ شهر من طرحها.

حققت أغنية “فخامة معاليك”، للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، نسب مشاهدة مرتفعة، بلغت 17 مليون مشاهدة، وذلك بعد أسبوعين فقط منطرحها عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل “يوتيوب”.

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