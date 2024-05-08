قيادي بالمؤتمر: التصدير العقاري يستهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية

أكد الدكتور مصطفى أباظة، أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أن السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية.

وأوضح أباظة، في تصريحات صحفية له، أن سوق العقارات له دورًا حيويًّا في تنمية الاقتصاد كشكل من أشكال الاستثمار.

وأشار أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، إلى أن التصدير العقاري يستهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق العقاري في شكل استثمارات عقارية متنوعة، وضخ العملات الأجنبية داخل الدولة، وتشير إلى جذب المستثمر الأجنبى نحو الاستثمار فى الأصول العقارية داخل الدولة بالعملة الأجنبية.

وأضاف أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أن عمل الحكومة على إصدار قانون جديد للتصدير العقاري يهدف إلى توفير ضمانات للمستثمرين الأجانب، وتسهيل عملية شراء العقارات، وتقديم حوافز للمستثمرين الأجانب مثل الإعفاء من الضرائب، وتوفير الإقامة، والتوسع في إقامة معارض عقارية خارج مصر على المستوى الدولي بهدف جذب العديد من الأجانب للاستثمار في مصر، فضلاً عن رفع معايير التطوير العقاري.

ولفت أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، إلى أن الحكومة لا تدخر جهدًا لتشجيع الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وذلك عن طريق تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين، فضلا عن وجود إصلاح تشريعي واسع لتحقيق أهداف الدولة في هذا الشأن.