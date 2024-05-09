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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل جرام يسجل 2060 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يسعي العديد من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة إلي متابعة أسعار الذهب وأيضا المستثمرين كافة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار حيث تخطي عيار 14 الـ 2000 جنيها ليسجل 2060 للجرام.

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كما يتابع المستثمرين أيضا  أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.


يعتبر الذهب ملاذ آمن للكثيرون فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين .


أسعار الذهب اليوم 


سجلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

- بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم شراء 3508.5 جنيه و 3531.5 جنيه للبيع.

- كما سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم شراء 3216.25 جنيهًا و 3237.25 جنيهًا بيع

- بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر شراء 3070 جنيهًا و 3090 جنيهًا بيع.

- فيما سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 2631.5 جنيه و  2648.5 جنيه بيع

- فيما سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم شراء 2046.75 جنيه و 2060 جنيه بيع

- كما سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم للشراء 1754.25 جنيه و للبيع 1765.75 جنيه.

- كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم  24560 جنيهًا شراء و  24720 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا 


وعلي المستوي العالمي حافظت أسعار الذهب على مسارها ضمن نطاق محدود،  فيما يقيم المتعاملون الموعد المحتمل لبدء خفض أسعار الفائدة الأميركية ويترقبون إشارات جديدة لمزيد من الوضوح بشأن السياسة النقدية.

و زادت الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2317.44 دولار للأونصة، وكسبت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2326.40 دولار للأونصة.

وتترقب الأسواق بيانات معنويات المستهلكين التي تصدرها جامعة ميشيغان، الجمعة، وتعليقات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية في 15 مايو الجاري.

وتخفض أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق حاليا بنسبة 65 بالمئة خفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر.

وأظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، أن البنك المركزي الصيني أضاف 60 ألف أونصة من الذهب إلى احتياطاته في أبريل، ليواصل البنك مشترياته خلال 18 شهرا الماضية.

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عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب في السوق

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أسعار الذهب اليوم الخميس 9 - 5 - 2024

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 27.36 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 975.48 دولار، وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 974.93 دولار للأونصة.

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