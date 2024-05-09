التنمية المحلية: 9 آلاف طلب تصالح في مخالفات البناء خلال 48 ساعة

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزراة التنمية المحلية، إنه تم التقدم بـ 9 آلاف طلب خلال أول 48 ساعة من فتح باب التصالح بمخالفات البناء، بينهم 80% من الطلبات تم التقدم لها من خلال المراكز التكنولوجية و20% من خلال التطبيق.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" ، أن عملية فحص الطلب تأتي بعد استخراج شهادة بيان التصالح، تتضمن الاسم والمنطقة الأحداثيات ونوع الإسكان، وتاريخ ارتكاب المخالفة.

وذكر أنه بناء على الشهادة المقدمة، يتم التوجه إلى الجهة المكلفة، معقبًا: "الوزير وجه المحافظين لاستقبال المواطنين بالمراكز التكنولوجية وتلقينا 9 آلاف طلب تصالح في 48 ساعة".

وأوضح المتحدث باسم وزراة التنمية المحلية، أن هناك موظفين مخصصين ومدربين للتعامل مع المواطنين.