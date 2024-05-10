مسببات الحساسية الأبرز.. تعرف على أسباب تؤدي إلى الإصابة بالربو

في إطار منشوراتها الدورية ، كشفت وزارة الصحة والسكان ، عن مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالربو والتي تتمثل في التالي :-

5 أسباب تؤدي إلى الإصابة بالربو

- مسببات الحساسية

( الغبار - وبر الحيوانات الأليفة - حبوب اللقاح - العفن )

- التهابات الجهاز التنفسي

يمكن أن يؤدي البرد والإنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية أيضًا إلى ظهور أعراض الربو لدى بعض الأطفال حيث تتسبب عدوى الجهاز التنفسي في التهاب الشعب الهوائية

ممارسة الرياضة

هناك ما يعرف باسم الربو الناجم عن ممارسة الرياضة، يمكن أن يؤدي إلى

تفاقم الربو عند الطفل يساعد الطبيب الطفل المصاب على إدارة الموقف للمشاركة في الأنشطة البدنية

المهيجات

الدخان والتلوث والروائح الكريهة جميعها تؤدي إلى ظهور أعراض الربو

تغيير المواسم

يصاب البعض بنزلة برد عندما يتغير الطقس مثل الهواء البارد أو الرطوبة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض الربو لدى بعض الأطفال

