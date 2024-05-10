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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال: القبة الحديدية اعترضت صاروخين أطلقا من رفح على كرم أبوسالم

صواريخ من حماس على
صواريخ من حماس على كرم ابوض سالم

قال جيش الاحتلال، اليوم الجمعة،  إن القبة الحديدية اعترضت صاروخين أطلقا من منطقة رفح في جنوب قطاع غزة على منطقة كرم أبوسالم.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل "، أطلقت العديد من صفارات الإنذار في المستوطنة في الساعة الماضية.

وأفادت وسائل الاعلام الاسرائيلية بأن جيش الاحتلال أطلق صفارات الإنذار الصاروخية في كرم أبو سالم، على الطرف الجنوبي من الحدود مع غزة.

وجاءت صفارات الإنذار بعد أقل من ساعة من إطلاق انذارات الصواريخ في هوليت وصوفا القريبتين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قتل أربعة جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في هجوم صاروخي لحماس على معبر كرم أبو سالم. وتم إغلاق المعبر حتى الأمس نتيجة لذلك.

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